O ülke Türkiye'yi geçtiğimiz günlerde övdü! ilk uçuşu ile Türkiye'nin hayalet uçağı ANKA-3 tarihe böyle geçti

Almanya merkezli Die Welt gazetesi, Türk savunma sanayiindeki atılımları analiz etti. Batı’nın yaptırımları sonucu Türkiye’nin "kendi kendine yeterlilik stratejisi“ne geçtiğini yazan gazete, Anka-3'e övgü yağdırdı.

Batı’nın Türkiye’ye yaptırımları ters tepti diye yazıldı, savunma sanayiindeki atılımlar hayranlıkla karşılandı.

Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Die Welt, Türkiye'nin kendi kendine yeterlilik stratejisini övdü.

Almanya merkezli gazete, "Türkiye’nin kendine yeterlilik planında bir sonraki kilometre taşı" manşetiyle yeni bir haber yayımladı.

Haberin görselinde geçtiğimiz günlerde ilk uçuşunu gerçekleştiren yerli insansız savaş uçağı ANKA-3'e yer verildi.

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ANKA-3'ün, Türkiye’nin silahlanma programının teknolojik açıdan başarılı olduğunun kanıtı anlamına geldiği belirtildi.

Haberde Türkiye’nin tamamen bağımsız bir savunma stratejisi yürüttüğüne dikkat çekildi.

Batı ülkelerinin Türkiye’ye uyguladığı yaptırım hesaplarının boşa düştüğünü yazan gazete, "Kendi kendine yeterlilik stratejisi"nin bu yaptırımlara yanıt olarak ortaya çıktığının altını çizdi.

Welt gazetesi, Almanya'nın artık Türkiye'ye Leopar tankı satmayı reddettiğini, ABD’nin ise Rusya'dan hava savunma sistemi satın alması nedeniyle F-35 parça tedariğini de durdurduğunu söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda dünyanın en büyük 100 savunma şirketinin yayımlandığı listedeki sayılar da hatırlatıldı.

ABD merkezli savunma şirketleri gelir kaybederken, Türk şirketleri yükselişe geçti.

Sıralamada yer alan dört Türk şirketinin satışları 2022'de yüzde 22 gibi devasa bir artışla 5,5 milyar dolara yükseldi.

Bayraktar dronlarının üreticisi Bakar’da ise satışlar yüzde 94 arttı ve şirket listede ilk kez 76. sıraya yerleşti.