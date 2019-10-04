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O ülke Türk mallarını geri gönderdi! TIR'ları sınırdan çevirdiler

Irak, Türkiye'den ihraç edilen mandalinaları yeşil ve yapraklı olduğu gerekçesiyle gümrük kapısından geri gönderdi.

04 Ekim 2019 Cuma 09:17
O ülke Türk mallarını geri gönderdi! TIR'ları sınırdan çevirdiler

Adana'dan Irak'a ihraç edilen mandalinalar, yeşil ve yapraklı olması gerekçesiyle gümrük kapısından geri gönderildi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan yaptığı açıklamada, narenciye yüklü 80-90 tırın geri gönderildiğini belirterek, çiftçinin bu durumda mağdur olacağını Ticaret Bakanlığından çözüm bellediklerini belirtti.

Irak daha önce Türkiye'den yumurta alımını da durdurmuştu. Türkiye yumurta ihracatının yüzde 90'ını Irak'a yapıyor.

Çiftçiyi olumsuz etkileyecek

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, narenciye yüklü tırların sınır kapılarından geri gönderilmesi ile ilgili olarak, "Irak pazarı şu an ürünlerimizi yeşil ve yapraklı istemektedir. Neden Irak tarafında sıkıntı yok da sadece bizim burada sıkıntı var. En az 80-90 tır geri çevrildi. Yeşil ve yapraklı oraya gitmesi buradaki çiftçi ve tüccarımızın lehine. Buradan 1 ton ürünün gitmesi 600 dinar. 600 dinar da yaklaşık 2 bin 800 lira yapmakta. Bunun masrafları var, masraflar çıkarıldıktan sonra tüccarın eline bin 700 lira geçmekte. Bu olumsuzluk çiftçimize yansıyacak." dedi.

"Fiyatları etkileyecek"

Bu durumun fiyatları etkileyeceğini belirten Doğan, "Mandalinamızın kilosu şu anda bahçede 70 ile 90 kuruş arasında değişmekte. Aslında Irak pazarına gitseydi bu mandalina 1 liranın üzerinde olacaktı. Oraya giden sarartılmış mandalina da, yeşil mandalina da aynı fiyat. Gümrükler, Ticaret Bakanlığında olduğu için bir an önce bu sorunun giderilmesini bekliyoruz. Dönen mandalinaların bir kısmı iç piyasada, bir kısmı da bölgemizdeki sarartma tesislerine girip ondan sonra tekrar gönderilmekte. Ürün fiyatı yükseleceği yerde aksine şu anda fiyatlar geri çekildi. Alacak tüccar da şu anda beklemekte. Bir an evvel Irak kapısındaki sorunun çözülüp ürünlerin tekrar gitmesini istiyoruz." İfadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 09:17
  1. Adana
  2. mandalina
  3. Irak

YORUM YAZ

  • sarısarı26 dk önce
    ağızlarına bakmazlar kılıksızlar bize ambargo uygulamaya kalkarlar bizde onların türkiye de yaşayan mültecilerini gönderin gitsin
  • Hasan BasriHasan Basri29 dk önce
    Allah razı olsun. Yoksagaribanlar ucuz mandalinayi nasıl sofralarına alacak
  • başakherifbaşakherif31 dk önce
    besle yetimi

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