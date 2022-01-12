O ülke, Müslümanlara zulümde İsrail’in taktiğini izliyor

Münübe Yılmaz

Hindistan'ın yasadışı bir şekilde işgal ettiği Jammu ve Keşmir'de, Andhra Pradesh Yüksek Mahkemesi (APHC) başkanları Syed Bashir Andrabi ve Khawaja Firdous, Hindistan'ın Müslüman çoğunluklu Jammu ve Keşmir'i bir azınlığa dönüştürmek için İsrail’in Filistin’de benimsediği yöntemi izlediğini söyledi. Andrabi ve Firdous, Srinagar'da yaptıkları açıklamalarda, Hindistan'ın, demografik yapıyı değiştirmek için işgal altında tuttuğu topraklara Keşmirli olmayan Hinduları yerleştirdiğini ve yerel toprakları Hintli tüccarlara sattığını ifade etti.

“Hindistan, kurnazca taktikler uyguluyor”

Jammu ve Keşmir'in uluslararası camia tarafından tartışmalı bir bölge olarak kabul edildiğini ve uluslararası hukuka göre Hindistan hükümetinin Keşmirli olmayan herhangi bir kişinin Jammu ve Keşmir'de arazi alıp satmasına izin vermesinin yasa dışı olduğunu kaydeden Andrabi ve Firdous, “Hindistan, Keşmirlilerin özgürlük hareketini bastırmak için kurnazca taktikler uyguluyor. Keşmir halkının refahıyla değil, toprağıyla ilgileniyorlar. Modi hükümeti, Müslümanların çoğunlukta olduğu bölgeyi bir azınlık bölgesine dönüştürme niyetini hiç kimseden saklamıyor. Modi tarafından desteklenen teröristler de Hindistan'daki ve Keşmir’deki Müslümanları ve diğer azınlıkları açıkça tehdit etmekten çekinmiyor” dedi.

“Uluslararası toplum harekete geçmeli”

Andrabi ve Firdous, uluslararası toplumu işgal altında bulunan Keşmir'deki Hint vahşetini önlemeye ve Keşmir meselesini BM kararlarına uygun olarak çözmeye çağırdı.