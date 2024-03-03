O ülke Kırım'da tam 38 İHA'yı füzesiyle vurdu! İHA'lar düşürüldü diyerek ilan etti!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gece saatlerinde Kiev rejiminin Kırım topraklarındaki nesnelere 38 uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Ukrayna’ya ait olduğu belirtilen tüm İHA’ların imha edildiğini vurgulayan Savunma Bakanlığı, ölen ya da yaralanan olmadığını ve maddi hasarın meydana gelmediğini aktardı.

Gece saatlerinde Kırım yönetimi tarafından paylaşılan bilgide, Yarımada’da yer alan Feodosiya yakınlarındaki Tavrida otoyolunda trafiğin Kerç yönünde geçici olarak kısıtlandığı bildirilmişti.

airturkhaber'e göre: Kırım Köprüsü de geçici olarak trafiğe kapatılırken, trafik iki saat sonra yeniden açıldı.