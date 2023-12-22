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Dünya O ülke Hint üretimi ile karıştı: 5 ülkede bu yüzden 141 çocuk öldü! Hindistan bazı öksürük şuruplarını yasakladı
Dünya

O ülke Hint üretimi ile karıştı: 5 ülkede bu yüzden 141 çocuk öldü! Hindistan bazı öksürük şuruplarını yasakladı

Yeniakit Publisher
2023-12-22 21:45:00 - 2023-12-22 21:51:09
O ülke Hint üretimi ile karıştı: 5 ülkede bu yüzden 141 çocuk öldü! Hindistan bazı öksürük şuruplarını yasakladı

Beş ülkede 141 çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından Hindistan, öksürük tedavisinde kullanılan 'klorfeniramin maleat ve fenilefrin karışımı' bazı şuruplar ülkeleri ayağa kaldırdı!

Beş ülkede 141 çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından Hindistan, öksürük tedavisinde kullanılan ‘klorfeniramin maleat ve fenilefrin karışımı’ bazı şurupları yasakladı.

Gambiya, Özbekistan, Endonezya, Kamerun ve Hindisatan gibi ülkelerde en az 141 çocuk Hint üretimi öksürük şurupları sebebiyle hayatını kaybetti.

HİNDİSTAN YASAKLADI

BBC’de yer alan habere göre, Hindistan Genel İlaç Denetçisi (DCGI), soğuk algınlığı ve öksürük gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ‘klorfeniramin maleat ve fenilefrin karışımı’ şurup ve tabletlerin 4 yaş altındakilerde kullanımının yasaklandığını açıkladı. DCGI, üreticilere bu ilaçların kutularının üzerine ‘4 yaş altı kullanımı yasaktır’ ibaresinin yer alması zorunluluğunu getirdi. Hindistan’da da 2019-2020’de bu karışımları içeren şurupları kullandıkları iddia edilen en az 12 çocuğun yaşamını yitirdiği belirtildi.

DSÖ UYARMIŞTI

Gambiya’da ekimde en az 70 çocuğun, yerel olarak satılan parasetamol içeren şurubu kullandıktan 3-5 gün sonra hayatını kaybettiği öne sürülmüştü. Polis, yayımladığı ön soruşturma raporunda çocuk ölümlerinin, Hindistan’da üretilen ve ABD merkezli ilaç şirketi aracılığıyla ithal edilen 4 öksürük şurubuyla bağlantılı olduğunu açıklamıştı. Dünya Sağlık Örgütü de bu olay üzerine ülkede, Hindistan’da Maiden Pharmaceuticals Limited tarafından üretilen 4 şuruba karşı uyarıda bulunmuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çocukların böbrek sorunlarından hayatını kaybettiğini ve Maiden Pharmaceuticals tarafından üretilen şuruplarda “kabul edilemez” seviyelerde toksin bulduğunu belirten DSÖ, ilaçların bugüne kadar yalnızca Gambiya’da tespit edilmesine rağmen ülke dışına dağıtılmış olabileceği konusunda da uyarmıştı.

Hindistan hükümeti, DSÖ’nün Gambiya’daki çocuk ölümleriyle bağlantı kurmasının ardından 4 öksürük şurubuyla ilgili soruşturma emri vermişti.

Gambiya hükümeti, ülkede en az 70 çocuğun böbrek yetmezliğinden ölümüne öksürük şurubunun neden olduğunu henüz doğrulayamadığını bildirmişti.

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