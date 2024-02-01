O ülke de 'haftada 4 gün çalışma' sistemine geçiyor!

Almanya, ekonomik zorluklar ve işgücü eksikliğiyle başa çıkmak adına önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren ülkede 45 şirket, haftada dört gün çalışma sistemini deneyecek.

Almanya'nın ekonomisi; yüksek enerji maliyetleri, faiz oranları ve derin işgücü eksikliği nedeniyle durgunlaştı. Ülke, özellikle hızlı büyüyen sektörlerde vasıflı işçi sıkıntısıyla karşı karşıya. Veriler, Almanya'nın yaşlanan nüfusu nedeniyle 2035 yılına kadar 7 milyon vasıflı işçiden mahrum kalacağını tahmin ediyor.

1 ŞUBAT 2024'TE BAŞLIYOR

Yaşanan sıkıntı farklı sektörlerdeki çalışanları daha iyi ücretler ve esnek çalışma saatleri talep etmeye yöneltti. Bu yönde işgücü açığını kapatmayı planlayan Almanya, bir yandan da çok sayıda işçi için dört günlük çalışma haftasını test edecek.

1 Şubat 2024'ten itibaren ülke çapında ilk aşamada 45 şirketin katılacağı denemede, üç günlük hafta sonunun çalışanları daha mutlu, daha sağlıklı ve daha üretken yapıp yapmayacağının analiz edilmesi amaçlanıyor.

Araştırmayı yürüten kar amacı gütmeyen kuruluş 4 Day Week Global'e göre çalışanlar aynı ücret karşılığında haftada daha az saat çalışacak.

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Daha önce farklı ülkelerde denenen pilot uygulamada artan üretkenliğe ek olarak, çalışanların daha az izin kullanmaları ve bunun da kurum içi stres ve tükenmişlik düzeylerinin azalmasına yol açacağı düşünülüyor.

ALMANYA İÇİN YARARLI OLABİLİR

Devlet kurumu Eurostat'a göre, daha kısa bir çalışma haftası, kadınlar arasında da AB'de en yüksek yarı zamanlı çalışan oranlarından birine sahip olan Almanya'daki iş gücü piyasasına kullanılmayan potansiyeli çekebilir.

1 Ocak 2022'de BAE'de Şarika kentinde, devlet kurumu çalışanları üç günlük bir hafta sonu tatili sistemini devreye soktu. Dört günlük çalışma haftasının uygulanmasının üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçtikten sonra, yapılan hükümet araştırması çalışanların iş performansında, mutluluğunda ve zihinsel sağlığında yüzde 90'lık bir artış olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 84'ü, yeni reformların iş-yaşam dengesini sağlamalarına yardımcı olduğunu da söyledi. (Habertürk)