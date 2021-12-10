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Gündem O ülke de aşı pasaportunu zorunlu hale getiriyor
Gündem

O ülke de aşı pasaportunu zorunlu hale getiriyor

Avrupa ve diğer birçok ülkede zorunlu olan aşı pasaportu Cezayir’de de uygulanmaya başlanıyor. Cezayir hükümeti koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu getirileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 00:34:00 -
O ülke de aşı pasaportunu zorunlu hale getiriyor

Cezayir Bilim Kurulunun salgınla ilgili yeni tavsiye kararı Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. Kararla, ülkeye giriş-çıkışlar, spor ve kültürel etkinlikler ile düğün salonlarına girişte aşı pasaportunun ibraz edilmesi şartı getirildi.

Kararın ne zaman yürürlüğe gireceği açıklanmadı. Yeni kararla, hava ve deniz limanlarında aşı pasaportu uygulamasına geçilecek. Kovid-19 nedeniyle Mart 2020'den bu yana kapalı olan kara sınır kapılarında ise bu kararın uygulanmayacağı belirtildi.

Açıklamada, aşı pasaportu kararının Bilim Kurulu ve sağlık yetkilileriyle yapılan istişarelerin ardından Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un talimatları doğrultusunda alındığı aktarıldı.

Cezayir'de resmi verilere göre, bugüne kadar 212 bin 224 kişi virüse yakalanırken, 6 bin 126 kişi hayatını kaybetti, 145 bin 846 kişi ise iyileşti.

 

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