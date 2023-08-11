O ülke bütün LGBT sembollerine savaş açtı

Batı'nın tüm dünya ülkelerine dayatarak kabullendirmeye çalıştığı LGBT ahlaksızlığına tepkiler devam ederken, çirkin dayatmaya bir tepki de Malezya'dan geldi.

LGBT dayatmasına tepkiler çığ gibi büyürken, aile kurumunu hedef alan küresel sapkınlık haline gelen LGBT'ye karşı tüm dünya harekete geçti.

Ahlaksız faaliyetlerine kılıf olarak ''tercih'' açıklaması yapan ve her fırsatta özgürlük çağrılarında bulunan LGBT destekçileri, aile kavramını yok etmeye çalışırken, dünya ülkeleri birer birer rest çekerek, yozlaşmış Batı'nın çirkin dayatmasına "dur" diyor.

LGBT sembolleri kullananlara hapis cezası

Malezya; LGBT sembolleri, logoları ve bayrakları taşıyan saatler satan veya takanlara 3 seneye kadar hapis cezası vereceğini ilan etti.

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