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Ekonomi O ülke Aytemiz Akaryakıt benzin istasyonu zincirini satın aldı! Rekor yatırım, resmen dolar yağdırdılar
Ekonomi

O ülke Aytemiz Akaryakıt benzin istasyonu zincirini satın aldı! Rekor yatırım, resmen dolar yağdırdılar

Yeniakit Publisher
2023-08-10 17:28:00 -
O ülke Aytemiz Akaryakıt benzin istasyonu zincirini satın aldı! Rekor yatırım, resmen dolar yağdırdılar

Rusya merkezli bir petrol ve doğalgaz şirketi Tatneft, Türkiye'de 336 milyon dolara Aytemiz Akaryakıt benzin istasyonu zincirini satın aldı.

Rus şirketleri ocak-haziran arası dönemde 3,3 milyar dolarlık dış yatırım gerçekleştirdi. AK&M'in araştırmasını haber yapan RBC gazetesi yatırım miktarının son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını yazıyor.

Ancak habere göre söz konusu yatırımlar sayılı anlaşmadan ibaret ve yeni bir trendin ortaya çıktığından söz etmek mümkün değil.

Geçtiğimiz yılın ilk yarısında Rus şirketlerin ülke dışından satın aldığı aktiflerin büyüklüğü 256 milyon dolarla sınırlı kalmıştı. Bu yıl ulaşılan toplam miktar 12,6 katlık bir artışa karşılık geliyor.

RBC yılın ilk yarısında gerçekleşen önemli dış yatırımları şöyle sıraladı:

Rosatom'un Kazakistan'da 1,6 milyar dolara maden satın alması;

ACQ Aquisition şirketinin Brezilya'da 1 milyar dolara nikel ve bakır madeni satın alması;

Tatneft'in Türkiye'de 336 milyon dolara Aytemiz Akaryakıt benzin istasyonu zincirini satın alması.

Turkrus

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