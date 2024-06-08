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Dünya O ülke artık katil İsrail'e kömür satmayacak, ihracatını durdurdu! İlgili kesin karar çıktı
Dünya

O ülke artık katil İsrail'e kömür satmayacak, ihracatını durdurdu! İlgili kesin karar çıktı

Yeniakit Publisher
2024-06-08 23:29:00 - 2024-06-09 00:08:25
O ülke artık katil İsrail'e kömür satmayacak, ihracatını durdurdu! İlgili kesin karar çıktı

Kolombiya hükümeti, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürmesi nedeniyle, bu ülkeye kömür ihracatını durdurma kararı aldığını bildirdi.

Kolombiya Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümetinin aldığı karar doğrultusunda, İsrail'e kömür ihracatını yasaklayan bir kararname yayımladı.

Kararnamede, İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararlarına uymadığı hatırlatılarak, Gazze'ye saldırıların devam ettiği müddetçe İsrail'e kömür ihracatının yapılmayacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Petro da X sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Soykırım durdurulana kadar İsrail'e kömür ihracatını askıya alacağız." ifadesini kullandı.

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiğini duyurmuştu.

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