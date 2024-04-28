O ülke 45 dereceye hazırlanıyor! Eğitime ara verildi

45 derecelik hava sıcaklıklarına hazırlanan Asya ülkesi Filipinler’de ülkeyi haftalardır etkisi altına alan aşırı sıcakların yanı sıra toplu taşıma sürücülerinin ülke genelinde bugün greve gitmesi eğitimi etkiledi.

Eğitim Bakanlığınca yapılan açıklamada, aşırı sıcaklar ve grev nedeniyle ülke genelinde devlet okullarında 2 gün yüz yüze eğitime ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, ülke genelinde 47 bin okulun 2 günlüğüne uzaktan eğitime geçtiği bildirildi.

Filipinler'deki birçok okulda klima bulunmadığı için öğrenciler kalabalık ve havalandırması yetersiz sınıflarda eğitim görüyor.

Manila’da rekor

Filipinler meteoroloji yetkilileri, başkent Manila’da 27 Nisan’da sıcaklık rekoru kırıldığını söyledi.

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27 Nisan’da termometrelerin 38.8 santigrat dereceyi gösterdiği Manila’da bugün de sıcaklık 36 derece kaydedilirken halk kendini alışveriş merkezlerine ve yüzme havuzlarına attı.

Sıcaklığın 45 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, ülke genelinde Mayıs ayının ikinci haftasına kadar sıcaklıkların artmasından endişe ediyor.

Sürücülerden 3 günlük grev

Filipinler’de toplu taşımada kullanılan popüler araçların (jeepney) sürücüleri ülke genelinde yarından itibaren 3 günlük greve gidiyor.