O TV kanallarında büyük rezalet! Yazıklar olsun size

Bartın'daki maden ocağı faciası duyulduğu gün ve sonrasında bazı TV kanallarının "vur patlasın çal oynasın" temalı yayınlarını devam ettirmesine tepki gösteren Yüksel Aytuğ, "Millet olma vasfımızı yitiriyoruz. Millet dediğin birlikte ağlar, birlikte güler. Yazık... Çok yazık" ifadelerini kullandı. Aytuğ, Sabah gazetesindeki "Yazıklar olsun size" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Bartın'daki maden ocağı faciası hepimizin yüreğini bir kez daha kömür karasına buladı. Ciğerimiz kömür közü gibi. Ama bu derin acıyı paylaşmayanları da gördüm ne yazık ki...

Cuma akşamı olay gerçekleştiğinde büyük akım kanallarda, yani iri kıyım olanlarda diziler devam etti. Bir altyazı bile geçilmedi.

Asıl yayıncılık faciası ise ertesi gün yani dün yaşandı. Hayatını kaybeden işçilerimizin sayısı 41'e yükselmiş olmasına rağmen vur patlasın çal oynasın yayınlar devam etti. Kanal D'de Magazin D, Show TV'de Cumartesi Sürprizi güle oynaya yayındaydı.

Oysa hayatın doğal akışında devam etmesi için hiçbir sebep yoktu. En azından duyarlı kalplerde, merhametli vicdanlarda...

Haber kanalında oğlunu kaybeden annenin feryatları, komşu kanalda Cem Yılmaz'ın talk şovundan en komik sahneler derlemesi...

Yok, yok... "Millet olma vasfımızı" yitiriyoruz. Millet dediğin birlikte ağlar, birlikte güler. Yazık... Çok yazık...

Bu acı olaydan bile siyasi rant damıtmak için patlamadan 15 dakika sonra klavye başına geçip sosyal medyaya irin pompalayanlara ise tek sözüm var: Kendi iltihabınızda boğulun inşallah!.."