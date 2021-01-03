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Gündem O teröristin Ankara'da olduğu istihbaratı geldi! Nefes kesen operasyon
Gündem

O teröristin Ankara'da olduğu istihbaratı geldi! Nefes kesen operasyon

Başkent polisi, DEAŞ'lı bir teröristin Ankara'da olduğu bilgini aldı. Yapılan operasyonda terörist sağ ele geçirilirken, Suriye'de keleşle eğitim yaptığı görüntüler ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 09:01:00 -
O teröristin Ankara'da olduğu istihbaratı geldi! Nefes kesen operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince DEAŞ terör örgütünün ve örgüt mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, "İbrahim" kod adlı bir DEAŞ üyesinin Ankara'ya geldiği bilgisine ulaşıldı.

Daha önce Irak'ta silahlı faaliyet gösterdiği ve çatışma bölgelerindeyken bombalı araç hazırlığı gibi eylemlere yardım ettiği tespit edilen teröristin yakalanması için saha ve analiz çalışmaları yapan ekipler, söz konusu kişinin A.S.A.A olduğunu belirledi.

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat ve kararlar sonrası harekete geçen istihbarat ve terör birimleri A.S.A.A'nın saklandığı evin adresini tespit ederek operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan A.S.A.A'nın evinde yapılan aramada bir cep telefonu, 4 SIM kart ve örgütsel bilgilerin yer aldığı bir not defteri ele geçirildi.

Operasyon sonrası istihbarat ve terör birimlerinden oluşan dijital inceleme ekibinin yaptığı incelemelerde, A.S.A.A'nın çatışma bölgelerindeyken kalaşnikof tüfekle atış yaptığı görüntülere ve irtibatı bulunan çok sayıda DEAŞ'lının fotoğraflarına ulaşıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen A.S.A.A tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada elde edilen bilgiler ve deliller ışığında soruşturmanın yeni şüphelilerle yönelik genişleyeceği öğrenildi.

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