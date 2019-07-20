0553 313 94 23

O terörist HDP’li vekilin abisi çıktı

Irak’ın Erbil kentinde önceki gün Türk diplomatın şehit edildiği saldırının failinin, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın ağabeyi Mazlum Dağ olduğu ortaya çıktı. HDP’li Dersim Dağ, gelen tepkiler üzerine Twitter hesabını kapattı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:15
O terörist HDP’li vekilin abisi çıktı

 Haber Merkezi 

Önceki gün Irak’ın Erbil kentindeki bir lokantada silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, olayda bir Türk diplomat şehit düşmüştü. Saldırı sonrası Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Emniyet Teşkilatı, olayın failinin Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 1992 doğumlu Mazlum Dağ olduğunu duyurdu. Mazlum Dağ’ın HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı. Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Dağ ailesinin İstanbul’da yaşadığı öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapmayan HDP’li Dersim Dağ, gelen tepkiler üzerine dayanamayıp, Twitter hesabını kapattı.

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli Osman Köse’nin şehit edildiği, iki Irak vatandaşının hayatını kaybettiği saldırının faili olduğu açıklanan Mazlum Dağ’ın kardeşleri arasında bir milletvekili ile PKK mensubu iki terörist bulunuyor.

Dağ ailesinin 13 çocuğundan birinin HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ olduğu belirtildi, Mazlum Dağ’ın kardeşlerinden “İsyan” kod adlı İbrahim Dağ ile “Numan” kod adlı Lütfi Dağ’ın da terör örgütü PKK üyesi oldukları tespit edildi.

Erbil’deki saldırının faili Mazlum Dağ’ın Şubat 2015’te Habur Sınır Kapısı’ndan çıkarak terör örgütüne katıldığı belirlendi.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:15
  1. İstanbul
  2. Irak’ın Erbil kenti
  3. Türk diplomat
  4. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Emniyet Teşkilatı
  5. Mazlum Dağ
  6. HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ
  7. HDP’li Dersim Dağ
  8. Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu
  9. Osman Köse
  10. PKK
  11. Lütfi Dağ
  12. Habur Sınır Kapısı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Matlı:"Kalkınma planı, iş dünyası olarak bizleri umutlandırdı"
    1. Matlı:"Kalkınma planı, iş dünyası..
    2. (Özel) 32. saatte gelen “yeni hayat”
    3. Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz..
    4. Yerli turist yaz tatili için..
    5. CHP’li Ataşehir faize çalışıyor
    6. MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli..
    7. (Özel) Bir dut dalıyla tarlaları suya..
    8. TBMM Başkanı Şentop’tan TDV’ye kurban..
    9. Türkiye’nin sağlık turizmine destek
    10. Başkan Yavaş’a büyükelçi ziyaretleri..
    11. 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz..
    12. Kuzey Irak havadan vuruldu! 3 terörist..
    13. Ekrem’li İBB’de yönetici kıyımı
    14. Pençe Harekatı ile koordineli olarak..
    15. YÖK Başkanı Saraç’tan Kıbrıs Barış..
    16. (ÖZEL) Arabanın motoruna sıkışan..
    17. Japonya’da yağış alarmı
    18. Ünlülerin giydiği yumurta topuk..
    19. (Özel) Genç yaşında yüzde doksanı..
    20. KYK borçları silindi mi? KYK borç faiz..
    21. Gelin arabalı ve Kalaşnikoflu..
    22. ATÜ Tanıtım ve Tercih Günleri başlıyor
    23. Maltepe Belediye Başkanı Kılıç, KKTC..
    24. Sivasspor'da 4 futbolcu sağlık..
    25. Asırlık radyo ve televizyonlar..
    26. PKK'ya ağır darbe! İHA'lar buldu,..
    27. İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu:..
    28. Sulama kanalında boruya ceset takıldı!
    29. Kartallı LGS birincileri Başkan..
    30. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl..
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Tecavüzcü Erol Gülen CHP'li çıktı! Kemalist sol kesim sessizliğe büründü
    Tecavüzcü Erol Gülen CHP'li çıktı! Kemalist sol kesim sessizliğe büründü
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'
    Darbelere ‘hayır’ demek için bir araya geldik
    Darbelere ‘hayır’ demek için bir araya geldik