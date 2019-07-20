O terörist HDP’li vekilin abisi çıktı

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Önceki gün Irak’ın Erbil kentindeki bir lokantada silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, olayda bir Türk diplomat şehit düşmüştü. Saldırı sonrası Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Emniyet Teşkilatı, olayın failinin Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 1992 doğumlu Mazlum Dağ olduğunu duyurdu. Mazlum Dağ’ın HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı. Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Dağ ailesinin İstanbul’da yaşadığı öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapmayan HDP’li Dersim Dağ, gelen tepkiler üzerine dayanamayıp, Twitter hesabını kapattı.

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli Osman Köse’nin şehit edildiği, iki Irak vatandaşının hayatını kaybettiği saldırının faili olduğu açıklanan Mazlum Dağ’ın kardeşleri arasında bir milletvekili ile PKK mensubu iki terörist bulunuyor.

Dağ ailesinin 13 çocuğundan birinin HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ olduğu belirtildi, Mazlum Dağ’ın kardeşlerinden “İsyan” kod adlı İbrahim Dağ ile “Numan” kod adlı Lütfi Dağ’ın da terör örgütü PKK üyesi oldukları tespit edildi.

Erbil’deki saldırının faili Mazlum Dağ’ın Şubat 2015’te Habur Sınır Kapısı’ndan çıkarak terör örgütüne katıldığı belirlendi.