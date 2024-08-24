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Gündem O tarif sosyal medyada viral oldu! Ülkede salatalık krizi çıktı
Gündem

O tarif sosyal medyada viral oldu! Ülkede salatalık krizi çıktı

Yeniakit Publisher
2024-08-24 22:41:00 -
O tarif sosyal medyada viral oldu! Ülkede salatalık krizi çıktı

İzlanda'daki çiftçiler, ana malzemesi salatalık olan tariflerin TikTok'ta trend olması nedeniyle salatalık satışlarının ikiye katlandığını ve artan talebe yetişmediklerini belirtti.

Sosyal medya fenomenlerinin susam yağı, sarımsak, pirinç sirkesi ve acı biber yağı kullanarak lezzetlendirdiği ince rendelenmiş salatalıkla yaptığı salata tarifinin TikTok'ta yayılması, İzlanda'daki çiftçileri zora soktu.

ÇİFTÇİLER TALEBE YETİŞEMİYOR

İzlanda'nın çiftçiler birliği olarak da bilinen "Bahçıvanlar Satış Şirketi"nden BBC'ye yapılan açıklamada, tarifin birdenbire popülerleşmesi nedeniyle ülkedeki çiftçilerin artan tüketici talebine yetişemediği kaydedildi.

Açıklamada, her yıl ülkede yaklaşık 2 bin ton salatalık üretildiği belirtilerek yalnızca TikTok trendinin değil, çocukların yaz tatilinden dönmesinin ve henüz yeterince üretim yapılmamasının da "salatalık kıtlığına" etkisi olduğu ifade edildi.

Salatalıklı tariflerin ülkede çok popüler olduğu aktarılan açıklamada, tarifte yer alan diğer malzemelerin de fazlaca satıldığı kaydedildi.

İzlanda'daki bir süpermarket zinciri Hagkaup da salatalık satışlarının iki kattan fazla arttığına işaret etti.
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