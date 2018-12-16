O tabela kaldırıldı

Resul Ekrem Şahan Ankara

Geçtiğimiz gün gündeme gelen Kırıkkale Üniversitesi bünyesinde yapılan İslami İlimler Fakültesi inşaatına asılan, Spor Toto tabelasının arkasındaki gerçeklere gazetemiz ulaştı. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından fakültenin yapımına destek verildiği ve fakülte inşaatında bulunan söz konusu tabelanın Sayıştay tarafından belirlenen kriterler gereği asılmasının zorunlu olduğu öğrenildi. Gazetemizin haberi ve tepkilerin ardından Spor Toto tabelası fakülte inşaatından kaldırıldı. Tabelanın kaldırılmasının ardından kumar parası ise merak ediliyor. Vatandaşlar sosyal medya üzerinden fakülte inşaatının helal para ile yapılmasını Spor Toto’dan gelen kazançlarının spor tesislerine aktarılmasının daha doğru olduğunu dile getirdi.