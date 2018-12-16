O tabela kaldırıldı
Kırıkkale Üniversitesi bünyesinde yapılan İslami İlimler Fakültesi inşaatına Spor Toto’nun sponsor olması büyük tepki çekmiş ve gazetemiz, “Kumar parası ilahiyat ve İHL inşaatında değil, stadyum yapımında kullanılsın” şeklindeki yorumları gündeme taşımıştı. Haberimizin ardından Spor Toto tabelası fakülte inşaatından kaldırılırken, sponsorluğun ise devam ettiği öğrenildi.16 Aralık 2018 Pazar 12:17
Resul Ekrem Şahan Ankara
Geçtiğimiz gün gündeme gelen Kırıkkale Üniversitesi bünyesinde yapılan İslami İlimler Fakültesi inşaatına asılan, Spor Toto tabelasının arkasındaki gerçeklere gazetemiz ulaştı. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından fakültenin yapımına destek verildiği ve fakülte inşaatında bulunan söz konusu tabelanın Sayıştay tarafından belirlenen kriterler gereği asılmasının zorunlu olduğu öğrenildi. Gazetemizin haberi ve tepkilerin ardından Spor Toto tabelası fakülte inşaatından kaldırıldı. Tabelanın kaldırılmasının ardından kumar parası ise merak ediliyor. Vatandaşlar sosyal medya üzerinden fakülte inşaatının helal para ile yapılmasını Spor Toto’dan gelen kazançlarının spor tesislerine aktarılmasının daha doğru olduğunu dile getirdi.
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