  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem O sürücü, neye uğradığını şaşırdı! Ne oldu, rengin soldu hacı
Gündem

O sürücü, neye uğradığını şaşırdı! Ne oldu, rengin soldu hacı

İstanbul Ümraniye'de aracında çakar tertibatı kullanan ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücüye cezai işlem uygulandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 13:08:00 -
O sürücü, neye uğradığını şaşırdı! Ne oldu, rengin soldu hacı

İstanbul Ümraniye'de aracında çakar tertibatı kullanan ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücüye cezai işlem uygulandı.

 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, sosyal medyada paylaşılan bir videoda "çakarlı araç" kullanımına ilişkin çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucunda, aracına çakar tertibatı takarak tehlikeli manevralar yapıp trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşan araç sürücüsünün B.Ç. olduğu belirlenerek yakalandı.

Toplam 4 bin 73 lira ceza uygulandı

B.Ç. ile araç sahibine ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmaktan 1823'er lira, görüşü engelleyecek süs, aksesuar, film cam kullanmaktan 427 lira olmak üzere toplam 4 bin 73 lira ceza uygulandı, çakar tertibatı da söküldü.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23