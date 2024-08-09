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Sosyal Medya O Suriyeli çeşmeye yaptığını böyle paylaştı!
Sosyal Medya

O Suriyeli çeşmeye yaptığını böyle paylaştı!

Yeniakit Publisher
2024-08-09 13:57:00 -

Diyarbakır'da yaşayan Suriyeli Yahya, bakımsız gördüğü çeşmeyi temizledi tamir etti bu hale getirdi.

Diyarbakır'da yaşayan Suriyeli Yahya, çevresine örnek olacak bir davranış sergiledi. Bakımsız halde bulunan bir çeşmeyi fark eden Yahya, kendi imkanlarıyla çeşmeyi temizleyip tamir etti. Eskiyen ve kullanılmaz hale gelen çeşme, Yahya'nın çabaları sayesinde yeniden kullanılabilir hale geldi.

Yahya'nın bu duyarlı davranışı, hem çevre sakinleri tarafından takdirle karşılandı hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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