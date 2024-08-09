O Suriyeli çeşmeye yaptığını böyle paylaştı!

Diyarbakır'da yaşayan Suriyeli Yahya, çevresine örnek olacak bir davranış sergiledi. Bakımsız halde bulunan bir çeşmeyi fark eden Yahya, kendi imkanlarıyla çeşmeyi temizleyip tamir etti. Eskiyen ve kullanılmaz hale gelen çeşme, Yahya'nın çabaları sayesinde yeniden kullanılabilir hale geldi.

Yahya'nın bu duyarlı davranışı, hem çevre sakinleri tarafından takdirle karşılandı hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.