O suikaste işaret etti: Joe Biden da Katolik ama...

ABD'de başkanlık seçimini Joe Biden kazandı. Bunun üzerine, Gazeteci-Yazar ve Stratejist Murat Akan'dan Joe Biden hakkında kritik bir paylaşımda bulundu.

Akan, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin öldürülen ilk Başkanı John F. Kennedy'yi hatırlattı.

Akan, "JF. Kennedy, ABD’nin ilk Katolik Başkanıydı. 'White Anglo-Saxon Protestants' (Beyaz Anglo-Sakson Protestan) klişesine uymuyordu. ABD derin devleti onu öldürdü. Joe Biden da bir Katolik. Ancak Biden daha 2016’da 'ben siyonistim' diyerek ilgili yerlere çoktan mesajı vermişti..." ifadelerini kullandı.

ABD'nin otuz beşinci başkanı John Fitzgerald Kennedy, 22 Kasım 1963 Cuma günü saat 12.30'da Dallas'ta öldürülmüştü.

Kennedy'ye eşiyle birlikte açık bir araba içinde Dallas'ta bir konvoyun arasında ilerlerken ateş açılmıştı. Ensesinden, boğazından ve başından üç kurşun alan Kennedy, Parkland Hastanesi'ne götürülürken yolda hayatını kaybetmişti.