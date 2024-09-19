O suç örgütüne dev operasyon! Çok sayıda kişi yakalandı

Güvenlik güçleri suç örgütlerine göz açtırmıyor. Bu kapsamda yapılan operasyonlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak İstanbul'da "Kuyu-26" operasyonu düzenlendi. Firari Abdurrahman Ay’ın örgüt üyeleri yakalandı.

ÖRGÜT ÜYELERİ YAKALANDI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, elebaşılığını yurt dışında firari Abdurrahman Ay'ın yaptığı organize suç örgütü üyesi 8 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 6'sının tutuklandığını, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini aktaran Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgülerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

OPERASYONDA ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, tehdit, iş yerine yönelik el bombalı saldırı ve mala zarar verme" suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini kaydeden Yerlikaya, operasyon sonucu ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda fişek ele geçirildiği bilgisini verdi.

Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik etti.