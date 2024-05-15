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Medya O sözleri tepki çeken eski AK Parti milletvekili Kenan Sofuoğlu’na Ahmet Hakan’dan çok sert ayar: Sen öyle bir babayiğit değilmişsin
Medya

O sözleri tepki çeken eski AK Parti milletvekili Kenan Sofuoğlu’na Ahmet Hakan’dan çok sert ayar: Sen öyle bir babayiğit değilmişsin

Yeniakit Publisher
2024-05-15 10:56:00 -
O sözleri tepki çeken eski AK Parti milletvekili Kenan Sofuoğlu’na Ahmet Hakan’dan çok sert ayar: Sen öyle bir babayiğit değilmişsin

Eski AK Parti milletvekili Kenan Sofuoğlu, milletvekilliği için “Hayatımın en büyük hatasıydı” demişti. Sofuoğlu’na bir tepki de Ahmet Hakan’dan geldi. Hakan, “İyi niyetle seni siyasete sokmuşlar. Sende öyle bir babayiğitlik harcı görmüşler. Millete vekil yapmışlar. Fakat gel gör ki sen öyle bir babayiğit değilmişsin” ifadelerini kullandığı Hürriyet’teki yazısında şunları kaydetti:

Eski AK Parti milletvekili Kenan Sofuoğlu, milletvekilliği için “Hayatımın en büyük hatasıydı” demişti. Sofuoğlu’na bir tepki de Ahmet Hakan’dan geldi. Hakan, “İyi niyetle seni siyasete sokmuşlar. Sende öyle bir babayiğitlik harcı görmüşler. Millete vekil yapmışlar. Fakat gel gör ki sen öyle bir babayiğit değilmişsin” ifadelerini kullandığı Hürriyet’teki yazısında şunları kaydetti:

“Kenan Sofuoğlu, Fatih Altaylı’ya konuşmuş.

*

Söylediklerini özet geçiyorum:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

*

“Ben hayatımı yaşayacaktım. Beni milletvekili yaptılar. Hayatımı yaşayamadım.”

*

Kenan kardeş, siyaset zor iştir.

Fedakârlık ister, hizmet aşkı ister, çok çalışmak ister, çok dinlemek ister.

Her babayiğidin yapacağı bir iş değildir yani siyaset.

Allah rızası için koşacaksın, terleyeceksin.

*

İyi niyetle seni siyasete sokmuşlar. Sende öyle bir babayiğitlik harcı görmüşler. Millete vekil yapmışlar.

Fakat gel gör ki sen öyle bir babayiğit değilmişsin.”

 

 

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