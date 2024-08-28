O sözleri... Burak Yılmaz 'Burada kaos var hissi yaratılmasın'

Kayserispor, 31 Ağustos Cumartesi günü Konyaspor ile karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti. Teknik direktör Burak Yılmaz idman öncesi futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Futbolcular daha sonra kondisyon ve taktik çalıştı. Öte yandan, sakatlığı bulunan Majid Hosseini takımdan ayrı çalıştı.

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, "Konyaspor ciddi bir takım, diri bir takım. Bizim olduğu gibi onların da zaafları var. Konyaspor karşısında oyuncularıma inanıyorum. İyi yolda olduğumuza inanıyorum. Başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ediyorum. Çünkü sözleşmesi biten herkesle sözleşme yeniledik. Burada çok güzel bir hava, çok güzel bir ortam var. İnşallah galibiyetlerle birlikte daha da güzel olacağız. Burada bir kaos ya da bir problem varmış hissi yansıtılmasın. Bu takımı iyi yerlere getirebilmek için hepimiz aynı gemideyiz. Benimle alakalı, başkanla ya da yönetimimizle alakalı bir olumsuzluk asla söz konusu değil. Ben Kayserispor’u layık olduğu yerlere getirmek için buradayım. Allah izin verirse çalışıyoruz. Allah izin verirse bir galibiyete ihtiyacımız var. Ondan sonra da milli maç arasında hedefimize ulaşacağız" diye konuştu.

Olağanüstü Genel Kurul’da yönetimin değişmesi durumunda göreve devam edip etmeyeceği konusunda gelen soruya Burak Yılmaz, "Benim bu konuda yorum yapmam doğru değil. Yeni yönetim gelir, eskisi devam eder, ben hizmet için buradayım. İstenirse başımın üstüne" yanıtını verdi.

MIGUEL CARDOSO: "ÇIKTIĞIMIZ HER MAÇTAN 3 PUAN ALMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ"

Kayserisporlu futbolcu Miguel Cardoso ise, "Sezonun ilk maçında gol attım ama benim hedefim öncelikle takımın kazanması. Benim gol atıp atmamamın önemi yok. Önümüzdeki ilk maça odaklanmamız gerekiyor. Çıktığımız her maçtan 3 puan almak için oynayacağız. Önümüze maç maç bakacağız. Hocalarımın bana nerede ihtiyacı varsa ben o pozisyonda elimden gelenin en iyisini göstermeye çalışırım" ifadelerini kullandı.

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