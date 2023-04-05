O sözler resmen kan dondurdu! Seçim gecesinde...

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlere gidilirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oylarının giderek arttığını belirterek, "Zaten anketler de ortada. Erdoğan 8 aydır yükselişini sürdürüyor. Tarihin en büyük deprem felaketine rağmen Türk toplumunun en büyük umudu yine Erdoğan" dedi.

Seçimlere 40 gün kala provokasyonlar yaşanabileceğini ifade eden Barlas, "Seçimleri kaybeden küresel güçler, 14 Mayıs gecesi iç savaş senaryoları dâhil her türlü oyunu sahneye koyabilirler. Bu konuda çok dikkatli olunmalı" uyarısında bulundu.



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