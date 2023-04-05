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Medya O sözler resmen kan dondurdu! Seçim gecesinde...
Medya

O sözler resmen kan dondurdu! Seçim gecesinde...

Yeniakit Publisher
2023-04-05 14:42:00 -
O sözler resmen kan dondurdu! Seçim gecesinde...

Seçimlere 40 gün kala provokasyonlar yaşanabileceğini ifade eden Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, "Seçimleri kaybeden küresel güçler, 14 Mayıs gecesi iç savaş senaryoları dâhil her türlü oyunu sahneye koyabilirler. Bu konuda çok dikkatli olunmalı" uyarısında bulundu.

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlere gidilirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oylarının giderek arttığını belirterek, "Zaten anketler de ortada. Erdoğan 8 aydır yükselişini sürdürüyor. Tarihin en büyük deprem felaketine rağmen Türk toplumunun en büyük umudu yine Erdoğan" dedi.

Seçimlere 40 gün kala provokasyonlar yaşanabileceğini ifade eden Barlas, "Seçimleri kaybeden küresel güçler, 14 Mayıs gecesi iç savaş senaryoları dâhil her türlü oyunu sahneye koyabilirler. Bu konuda çok dikkatli olunmalı" uyarısında bulundu. 

 
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Yorumlar

Ali

Kesin birseyler olur ve seciim iptal olur.

Rabia Zafer

NE YAPARLARSA YAPSINLAR ASLA BAŞARAMAYACAKLAR KAYBEDECEKLER NOKTA! KAZANAN ERDOĞAN VE TŪRKİYE OLACAK NOKTA!
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