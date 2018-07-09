0553 313 94 23

O siteye artık erişim sağlanabilecek!

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya yasal düzenlemeler yapıldıktan sonra booking.com ve benzeri sitelerin yakın zamanda yeniden açılacağı bilgisini verdi.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 09:27
O siteye artık erişim sağlanabilecek!

Katıldığı bir programda konuşan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya , 1 yıldan fazla bir süredir kapalı olan booking.com'un gerekli yasal düzenlemeleri takiben yeniden açılacağını söyledi.

Bağlıkaya, “Merkezleri Türkiye dışında olup, tüketiciyle turizmciyi bir araya getirerek para kazandıran Booking.com benzeri siteler için ‘kurumsal üyelik’ statüsü üzerinde çalışıyoruz. Bu statüyü hayata geçirince Booking.com benzeri hizmetler ülkemizde yeniden hizmete açılabilecekler. Bu konuda geçtiğimiz günlerde görüştüğümüz Booking.com yetkililerine teklifte bulunduk” dedi.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 09:27
  1. İnternet
  2. Booking.com

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nane çayının faydaları nelerdir?
    1. Nane çayının faydaları nelerdir?
    2. Mersin'de uyuşturucu sevkiyatına..
    3. Katil Esed, Ürdün sınır hattına..
    4. YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te ne..
    6. 2018 LGS tercih sonuçları ne zaman..
    7. Diyarbakır'da otomobil tırla çarpıştı:..
    8. Yeni kabineyi oluşturacak isimleri..
    9. PKK’da kadın krizi
    10. Devlet Başkanı Erdoğan'ın törenine..
    11. Eski yıldız böyle seslendi:..
    12. AK Parti'den flaş kabine açıklaması!..
    13. Erdoğan yeni kabinesini saat kaçta..
    14. Tren kazası ile ilgili iki makinist..
    15. 15 Temmuz’u unutmadık unutturmayız
    16. Cimbom bombayı patlattı! Yıldız..
    17. Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin yeni..
    18. Valilik açıkladı: 2 terörist öldürüldü
    19. Tren faciasında yaralanan vatandaşlar..
    20. Yumurta ihracatı 12 yılda 20 kat arttı
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    Kaftancıoğlu boş durmuyor! Fırsatı yine kaçırmadı
    Kaftancıoğlu boş durmuyor! Fırsatı yine kaçırmadı
    Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!
    Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!
    Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!
    Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!
    Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!
    Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Mesut Özil'in babası o fotoğrafla ilgili konuştu: Erdoğan gibi biriyle...
    Mesut Özil'in babası o fotoğrafla ilgili konuştu: Erdoğan gibi biriyle...
    Hristiyanlığı sorguladı, ülke karıştı! "Tanrı'nın varlığını kanıtlayan çıksın, istifa ederim"
    Hristiyanlığı sorguladı, ülke karıştı! "Tanrı'nın varlığını kanıtlayan çıksın, istifa ederim"