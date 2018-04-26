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O şirketten dev adım.. Kârını müşterilerine dağıtacak

Çinli akıllı telefon devi Xiaomi, yüksek kârlılık yakalaması durumunda kazancının bir bölümünü müşterilerine geri vereceğini açıkladı.

26 Nisan 2018 Perşembe 16:09
O şirketten dev adım.. Kârını müşterilerine dağıtacak

Akıllı telefon pazarının iddialı oyuncularından Xiaomi, bugün benzerine az rastlanır bir vaatte bulundu. Şirket, akıllı telefon ve akıllı ev cihazları gibi donanım ürünlerindeki net kâr marjını yüzde 5 ile sınırlayacağını ve bunun üzerinde elde ettiği kârı ise ‘makul şekilde’ müşterilerine geri dağıtacağını duyurdu.

Akıllı telefon pazarındaki kârın yüzde 87’sini Apple alırken, Android’li üreticiler ise geriye kalanı aralarında paylaşmak zorunda kalıyor. LG ve Samsung gibi dev şirketler, kârlı bir iş olmayan akıllı telefon pazarında rekabetçi kalabilmek için bileşen üreten diğer departmanlarının kârlılığına dayanıyor. Xiaomi ise bu devlerden farklı olarak, düşük kâr marjlı ancak sürümden kazandıran donanım ürünleri satarak günümüzde pazarda kendine önemli bir yer edindi.

HALKA ARZ EDİLİYOR

Xiaomi’nin müşterilerine verdiği ve kulağa çılgın gelen söz, şirketin en yeni teknolojileri uygun fiyatlı cihazlarda sunma stratejisiyle de örtüşüyor. Şirket Mi serisi telefonlardan ve diğer donanım ürünlerinden büyük kazançlar sağlayamazken, bu cihazları birbirine bağlayan çevrimiçi video, e-ticaret, finansal ürünler ve diğer dijital servislerle kârlılığı kovalıyor.

Bloomberg’e göre Çinli teknoloji devinin bu yıl 100 milyar dolar civarı bir değerle halka arz edilmesi kuvvetle muhtemel. Çinli haber kaynakları ise Xiaomi’nin hem Hong Kong’da hem de anavatanı Çin’de çifte halka arz planladığını belirtiyor.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 16:09
  1. Samsun
  2. Xiaomi
  3. Halka Arz
  4. Çinli şirket

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