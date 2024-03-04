O şirket ilan etti! 10 milyarı dolar değerinde aldığı sertifika ile Türkiye'de bir ilki yaptı... Çok konuşulacak hamle

Sürdürülebilir bir dünya yaratmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına artan talep, güneş enerjisi panellerinden maksimum verim elde edilmesini sağlayan güneş takip sistemleri pazarınının büyümesini tetikliyor.

The Business Research Company’nin paylaştığı veriler, 2023’ü 9,22 milyar dolar değerle kapatan güneş takip sistemleri pazarının 2024’te 10 milyarı aşacağına işaret ediyor. Önümüzdeki beş yıl boyunca yükselmesi beklenen bu ivmeyle birlikte yerli şirketler de daha yenilikçi ürünler geliştirmeye odaklanarak uluslararası çapta başarılara imza atıyor.

Güneş enerjisi sektöründe yenilikçi çözümleriyle öne çıkan Gumbel Group, geliştirdiği OxoTracker güneş takip sistemi elektronik bileşenleriyle Uluslararası Elektroteknik Komisyonu’nun IEC 62817 sertifikasını almaya hak kazanan Türkiye'den ilk şirket oldu.

'DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEĞE KATKIDA BULUNMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

Bu başarının kurumsal özgüvenlerini artırdığını söyleyen OxoTracker Genel Müdürü Yasir Herdem, konuya dair şu açıklamada bulundu:

“IEC 62817 sertifikasıyla zorlu saha koşullarına cevap verecek, enerji verimini optimize edecek ve bunları yaparken en az bakım gerektirecek bir ürün ortaya çıkarma taahhüdümüzü belgelemiş olduk. Global pazarda rekabet edebilir, yüksek kalitede ve güvenilir bir ürün ortaya çıkaran ekip arkadaşlarımı kutluyorum. Ürünümüzde yazılım ve elektronik sistemler büyük rol oynuyor. Kendi bünyemizde geliştirdiğimiz bu sistemler, ürünümüzün teknolojik üstünlüğünü pekiştiriyor ve müşterilerimize en yüksek kalitede çözümler sunmamıza olanak tanıyor. Daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak için çözüm ortaklarımız ve müşterilerimizle çalışmayı dört gözle bekliyoruz.”

IEC 62817 STANDARDI SERTİFİKASYONUN EN ZORLU BASAMAĞINI OLUŞTURUYOR

IEC 62817 standardı kapsamında güneş takip sistemlerine ilişkin pek çok unsurunun denetlendiğini aktaran Yasir Herdem’e göre, IEC 62817 standardı, güneş takip sisteminin yapısal gücünü, takip doğruluğunu, güvenilirliğini ve dayanıklılığını bir dizi testle değerlendiriyor.

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Elektronik bileşenlerin işlevselliğinin ve dayanaklığının zorlu saha koşullarına uygunluğunun değerlendirildiği testler, sertifikasyon sürecinin en zorlu basamağını oluşturuyor.

'ÜRÜN İSPANYA'DA 6 AY BOYUNCA TESTLERDEN GEÇTİ'

Kendi ürünlerinin sertifika alma sürecine ilişkin konuşan Herdem, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

“OxoTracker kontrol ünitesi, 20’den fazla güvenilirlik değerlendirmesinden geçirildi. İspanya’daki ileri düzey simülasyon test laboratuvarında 6 ay boyunca fonksiyonel, UV, statik yük ve ısı altındaki deformasyon, mekanik kayma ve geri tepme, taşıma altında kontrol kabininin titreşim ve darbe testleri yapıldı. Tüm bunların sonucunda Türkiye’de IEC 62817 sertifikasyonuna sahip ilk ürün oldu.”