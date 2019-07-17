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O sınır kapısı 29 yıl sonra açılıyor

Irak ile Suudi Arabistan arasındaki tek sınır kapısı konumundaki Ar Ar, 29 yıl aradan sonra yeniden hizmet vermeye hazırlanıyor.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 06:16
O sınır kapısı 29 yıl sonra açılıyor

Suudi Arabistan'ın Bağdat Büyükelçisi Abdulaziz eş-Şemeri, Al-Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, Irak ile Suudi Arabistan arasındaki Ar Ar Sınır Kapısı'nın 15 Ekim'de resmen açılacağını belirtti.

İki ülke arasındaki tek sınır kapısı konumundaki Ar Ar'ın Bağdat ve Riyad arasındaki ziyaret trafiğinin artmasına katkı sunacağını dile getiren Şemeri, başta hac mevsiminde olmak üzere yılda yaklaşık 600 bin Iraklının sınır kapısını kullanmasını beklediklerini söyledi.

Ar Ar Sınır Kapısı, Irak ile Suudi Arabistan arasındaki 812 kilometrelik sınır hattı üzerinde tek geçiş kapısı konumunda bulunuyor.

Irak'ın 1990'da Kuveyt'i işgal etmesinden sonra Riyad yönetimi Bağdat'la tüm diplomatik ilişkileri kesmiş, sınır kapısını da kapatmıştı.

Terör örgütü DEAŞ tehdidinin ortadan kaldırılmasından sonra Irak, komşu ülkelerle ortak çıkar prensibi üzerinde ilişkilerini geliştirmek istediğini duyurmuştu.

Bu kapsamda Bağdat ve Riyad arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için Ekim 2017'de Suudi Arabistan-Irak Koordinasyon Konseyi kurulmuştu.

Konsey, ekonominin güçlendirilmesine dayalı 16 noktada mutabakata varmış, hayata geçirilen mutabakatların en önemlisi de kara sınır kapısının ticari geçişlere açılması için hazırlıkların yapılması ve hava yollarının karşılıklı seferler başlatması olmuştu.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 06:22
  1. Irak
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