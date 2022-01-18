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Medya O Ses'te büyük rezalet patlak verdi! Yayını durduruldu
Medya

O Ses'te büyük rezalet patlak verdi! Yayını durduruldu

O Ses Hollanda yarışmasının yayını tecavüz iddiaları nedeniyle durduruldu. Gösteri ekibi hakkında soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 21:29:00 -
O Ses'te büyük rezalet patlak verdi! Yayını durduruldu

O Ses Hollanda yarışmasına tecavüz skandalı nedeniyle ara verildi. Programın yayıncı kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, programın yapım ekibine mensup kişilerin çok ciddi ve şok edici cinsel istismar suçu işledikleri belirtildi.

Programın grup lideri Jeroen Rietbergen de ortaya çıkan skandalın ardından istifa etti.

Rietbergen, rodüksiyondaki gücünü kötüye kullandığına inanmadığını aktararak özür diledi.

Ayrıca, avukatı tarafından yapılan açıklamada, programda koçluk yapan rapçi Ali B'nin de gösteriyle bağlantılı olarak cinsel açıdan aşırı davranışlar nedeniyle Hollanda Savcılığı'na şikâyet edildiği bildirildi.

Şikayetle ilgili herhangi bir detay paylaşılmazken, Ali B ise Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada suçlamaları reddetti.

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