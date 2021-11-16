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Gündem O sektörden şikayet tavan yaptı
Gündem

O sektörden şikayet tavan yaptı

Market teslimat uygulamalarıyla ilgili şikayet verileri paylaşıldı. Söz konusu sektörle ilgili 2020’in ilk 9 ayında 4 bin 498 olan şikayet sayısı 2021’in aynı döneminde yüzde 357 artış göstererek 20 bin 505’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 14:20:00 -
O sektörden şikayet tavan yaptı

Özellikle pandemi döneminde tüketicilerin hayatını kolaylaştıran sektörlerden biri olan market teslimat uygulamaları, popülerliğini tüm dünyada koruyor. Kullanıcıların evlerinin konforunu terk etmeden kolaylıkla tüm market ihtiyaçlarını karşılayan bu uygulamaların gün geçtikçe daha fazla ilgi görmesi beraberinde şikayetleri de getirdi. Çözüm ve karar verme aracı olan Şikayetvar, tüketicilerin market teslimat uygulamalarıyla ilgili en çok sorun yaşadığı konuları açıkladı.

Şikayetler yüzde 357 arttı

Market teslimat uygulamalarıyla ilgili verilerini paylaşan Şikayetvar’a göre bu sektörle ilgili 2020’in ilk 9 ayında 4.498 olan şikayet sayısı 2021’in aynı döneminde yüzde 357 artış göstererek 20 bin 505’e yükseldi. Şikayet artışıyla paralel olarak çözüm sayısı da arttı. 2020’de bu sektörle ilgili Şikayetvar’a ulaşan şikayetlerin 1.005 çözüme kavuşurken 2021’de bu rakam 2 bin 969 oldu. Market teslimat uygulamalarıyla ilgili en çok şikayet edilen konular ise şöyle sıralandı:

“Siparişin teslim edilmemesi veya geç teslim edilmesi, gönderilen ürünlerin bozuk, yanlış, eksik ya da tarihi geçmiş olması, verilen siparişin temin edilmemesi ve iptal edilmesi, kampanya şartlarına uyulmaması (“Kampanya kodu kullanılmıştır” hatası, kampanyalı ürünün temin edilmemesi), uygulamada yaşanan sorunlar (Sisteme giriş çıkış sorunları, üyelik problemleri).” 

 

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