O sektörden bomba çıkış: Asgari ücrete yüzde 100 zam bizi etkilemez

Asgari ücrete yüzde 100 oranında zam yapılması durumunda turizm sektörünün nasıl etkileneceğine ilişkin bir araştırma yapıldı.

Asgari ücret toplantıları ve ne oranda artırılacağına ilişkin tartışmalar sürerken konu turizm sektörünün en çok istihdam sağlayan kesimi konaklama alanında değerlendiriliyor.

Eski TURBAN uzmanlarından Kayhan Taner Özen’in, asgari ücrette yapılabilecek artışın otellere maliyet ve kârlılığına etkisi ile ilgili yaptığı araştırmada asgari ücrete yapılabilecek yüzde 100 zammın emek yoğun bir sektör olan otel işletmeciliğinde kârlılığa olumsuz etkisinin göreceli olarak düşük olacağını söylüyor.

Ekonomim Gazetesinde yer alan habere göre Özen, “Sermaye yoğun sektörlerde ücretlere yapılacak zammın etkisi daha da düşük olacaktır. Asgari ücrete gelen yüzde 100 zam kadar firmalar ürünlerine zam yapacaklar söyleminin hiçbir gerçekliği yoktu. Temel ücretlere yapılacak artışın, hane halkı gelirinde yaratacağı farkın, ekonomiye sağlayacağı katkının önemi çok daha büyüktür. Ücretlere yapılacak artış turizm sektörüne tatil talebi olarak geri dönecektir. Ayrıca tesiste çalışan 400 kişinin yaşam koşullarında yaratacağı olumlu değişim, artan çalışan memnuniyeti ve hizmet kalitesi ölçülemez.” ifadelerini kullandı.

Yüzde 100 zamlar devreye giriyor

Özen’in çalışmasını değerlendiren konaklama sektörü temsilcileri şunları söylüyor: Asgari ücret yüzde 100 artırılsın, kârımızdan özveride bulunur karşılarız, ama sorun bu değil. Sorun kış döneminde tesis kapandığında çalışanların aylarca işsiz kalıp maaş alamamasıdır. Çalışanlar için yapılacak en iyi düzenleme tesislerin 12 ay açık kalması dolayısıyla personelin işsiz kalmasının önlenmesidir. Bu arada aralarında Aska, Concorde ve Barut gibi otellerin bazı işletmeler yıl içinde peş peşe yaptıkları zamlar ile ücretleri toplam yüzde 100’ün üzerinde artırdığı sektörden gelen bilgiler arasında.