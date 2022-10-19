O şehirde zincirleme kaza! 24 yaralı
Manisa'da minibüs, otomobil ve iki otobüsün karıştığı trafik kazasında 24 kişi yaralandı.
Manisa'da minibüs, otomobil ve iki otobüsün karıştığı trafik kazasında 24 kişi yaralandı.
Kaza, Şehzadeler ilçesi Çobanisa Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Turgutlu yönüne giden A.K. idaresindeki şehirler arası yolcu otobüs, M.E.T'nin kullandığı minibüs, M.K. yönetimindeki otobüs ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.
Kazada, çoğu hafif olmak üzere 24 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.