  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel O şehirde zincirleme kaza! 24 yaralı
Yerel

O şehirde zincirleme kaza! 24 yaralı

Manisa'da minibüs, otomobil ve iki otobüsün karıştığı trafik kazasında 24 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 09:24:00 - 2022-10-19 09:55:24
O şehirde zincirleme kaza! 24 yaralı

Manisa'da minibüs, otomobil ve iki otobüsün karıştığı trafik kazasında 24 kişi yaralandı.

Kaza, Şehzadeler ilçesi Çobanisa Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Turgutlu yönüne giden A.K. idaresindeki şehirler arası yolcu otobüs, M.E.T'nin kullandığı minibüs, M.K. yönetimindeki otobüs ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

Kazada, çoğu hafif olmak üzere 24 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul'da feci kaza
İstanbul'da feci kaza

Yerel

İstanbul'da feci kaza

Kapadokya'da balon kazası! Ölüler var
Kapadokya'da balon kazası! Ölüler var

Yerel

Kapadokya'da balon kazası! Ölüler var

Kayseri'de feci kaza
Kayseri'de feci kaza

Yerel

Kayseri'de feci kaza

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23