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Yerel O şehirde termometreler 46 dereceyi gördü!
Yerel

O şehirde termometreler 46 dereceyi gördü!

Yeniakit Publisher
2024-08-06 15:22:00 -
O şehirde termometreler 46 dereceyi gördü!

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da termometreler 46 dereceyi gösterdi, vatandaşlar gölgelik alanlara ve parklara sığındı.


Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da termometreler 46 dereceyi gösterdi, vatandaşlar gölgelik alanlara ve parklara sığındı.

Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da, termometreler 46 dereceyi gösterdi.

Kentte vatandaşlar, parklarda ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalışıyor.

Bazı vatandaşların ise şemsiye kullanarak sıcaklardan korunmaya çalıştığı görüldü.
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