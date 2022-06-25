O şehirde sağanak nedeniyle yollar göle döndü!
Osmaniye'de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Osmaniye'de akşam saatlerinde sağanak etkili oldu.
Cadde ve sokakları adeta göle döndüğü kentte, küçük sanayi sitesindeki birçok iş yerini su bastı.
Bazı altgeçitler de suyla dolunca trafik uzun süre aksadı.
Osmaniye Kadirli yolu otogar önü de su birikintisi nedeniye ulaşıma kapandı.
Biriken suyun tahliyesi için ekiplerin yanı sıra vatandaşlar da çalışmalarda bulundu. (İLKHA)