O şehirde ölümcül kuduz alarmı!

Artvin'de bir mahalle ve köyde kuduz alarmı verildi. Köpeğin bir kişiyi ısırdığı mahalle ve yakınındaki köye ilişkin önlemler alındı.

Artvin'de sahipsiz köpeğin bir kişiyi ısırdığı mahalle ve yakınındaki köye hayvan giriş çıkışları yasaklandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çayağzı Mahallesi'nde 22 Temmuz'da bir kişi sahipsiz köpek tarafından ısırıldı. Hastaneye başvuran kişi, tedavi altına alındı.

Tespit edilerek gözlem altına alınan köpeğin ölmesi üzerine veteriner hekimlerce inceleme başlatıldı.

Kuduz incelemesi yapılmak üzere hayvandan alınan numune Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi. Numunede yapılan ilk incelemede köpekte kuduz virüsü tespit edilmedi.

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İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu, kesin sonuç belli olana kadar ihtiyaten Çayağzı Mahallesi ve Şehitlik köyüne tüm hayvan giriş ve çıkışlarını yasakladı, geçici tedbirler uygulamaya başladı.

Bölgede bulunan sahipsiz hayvanlar da kontrol edilerek kuduz aşısı yapıldı.

Kaynak: A.A