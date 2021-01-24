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Gündem O şehirde koronavirüs bitti! Konvoyla kutlama yaptılar
Gündem

O şehirde koronavirüs bitti! Konvoyla kutlama yaptılar

Konya’nın Çeltik ilçesinde koronavirüs vakalarının sıfırlandığı açıklandı. İlçe Kaymakamı Yusuf Beran Vuran, vaka sayısının tamamen bittiğini açıklayarak vatandaşlara teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 20:52:00 -
O şehirde koronavirüs bitti! Konvoyla kutlama yaptılar

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Konya'nın Çeltik İlçesinde alınan sıkı tedbir ve önlemlerin ardından koronavirüs vakaları sıfıra indi.

İlçe Kaymakamı Yusuf Beran Vuran'ın başkanlığında yürütülen tedbir ve önlemlerin olumlu sonuç vermesiyle birlikte ilçedeki vatandaşların da kurallara uymasıyla birlikte ilçe genelinde pozitif ve temaslı vaka sayısı sıfırlandı.

"Vaka ve temaslı sayısını sıfırladık"

Kaymakam şöyle konuştu:

"Çeltik ilçemizde sağladığımız tedbirler dolayısı ile şu anda köy ve mahalleler dahil olmak üzere pozitif vaka ve temaslı sayısını sıfırlamış bulunmaktayız. Çeltik ilçesine gelen her vatandaşımızın ilçe girişlerinde HES kodu sorgulaması yapıldı ve her hafta ilçemize kurulan Cuma pazarında denetimlerimizi hat safhada tutmayı başardık.

'Birlikte Başaracağız' sloganı ile çıktığımız bu yolda bu başarıyı elde etmemizde katkı sağlayan başta sağlık çalışanlarımıza, imamlarımıza, muhtarlarımız, ilçe giriş ve çıkışlarında emniyet ve jandarma ekiplerine 7/24 HES kodu sorgulamasında gönüllü olarak görev alan öğretmenlerimize, her hafta cuma günleri ilçemizde kurulan pazar yerinde görev alan Vefa Destek Kurulu üyelerimize ile zabıta ekiplerimize, Çeltik Belediyesinin desteklerine, Kamu kurum ve kuruluşlarımızda HES kodu sorgulaması yapan personellerimize, filyasyon ekiplerinde görev alan personellerimize, mahalli denetim ekiplerimize, emniyet ve jandarma birimlerimize, ilçemiz esnaflarına gönderilen bilgilendirme mektubu dikkate alan ilçe esnaflarımıza ve kurallara uyduğunuz için değerli Çeltik'li hemşerilerime teşekkür ederim."

 

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