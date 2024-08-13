O şehirde Kırım Kongo alarmı!
Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısı konulan bir kişi, Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi altında.
Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısı konulan bir kişi, Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi altında.
Tokat'ta, vücuduna yapışan keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanan bir kişi, KKKA tanısıyla Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyor. Hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bu yıl, aynı hastaneye kene yapışması nedeniyle 570 kişinin başvurduğu, 55'inin taburcu edildiği açıklandı.