O şehirde hem şekli ve hem de fiyatı çok uygun pideler vatandaşla buluşuyor
AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ramazan ayı ile birlikte hem şekli ve hem de fiyatı çok uygun pideleri vatandaşlarla buluşturuyor.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri arasında yer alan Fırıntaş, `mayasında sağlık var` sloganıyla ekmek üretmeye devam ederken, Ramazan ayı ile birlikte vatandaşlara ürettikleri kare pideyi uygun fiyata ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyor. 1980 yılından bu yana Balıkesirlilere sağlıklı, kaliteli, hijyenik ve ucuz ekmek ihtiyacını karşılayan şirket bu Ramazan ayında 375 gram pideyi ise 1,50 TL'ye vatandaşlarla buluşturuyor.