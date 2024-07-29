O şehirde feci olay! Kendini kalbinden bıçakladı
Samsun'da 22 yaşındaki genç kendini kalbinden bıçakladı.
Samsun'da 22 yaşındaki genç kendini kalbinden bıçakladı.
Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Ataköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Yüksekyıldız evlerinde ekmek bıçağıyla kendini kalbinden bıçakladı.
Yakınları tarafından yaralı halde bulıunan genç, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Yüksekyıldız, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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KENDİNE ZARAR VERMEYE ÇALIŞMIŞTI
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde de 22 Temmuz'da, akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen ve arkadaşıyla küstüğü için cami içinde bıçakla kendine zarar vermeye çalışan O.K., cami imamı Muharrem Kiraz'ın müdahalesiyle kurtarılmıştı. İmam, O.K.'yi yere yatırmış, cemaatin yardımıyla O.K.'nin elindeki bıçak alınmıştı.
Kaynak: İHA