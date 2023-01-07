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Bunun adı darbe!
Yerel O şehirde başörtülü kadına saldıran zanlı serbest bırakıldı!
Yerel

O şehirde başörtülü kadına saldıran zanlı serbest bırakıldı!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde tartıştığı kadının başörtüsünü yere atıp darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli salıverildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 14:16:00 -
O şehirde başörtülü kadına saldıran zanlı serbest bırakıldı!

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Ö.Ö'nün Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade ve işlemleri tamamlandı. Zanlı Ö.Ö. savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

Karşıyaka ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Ayşe Özen, 5 Ocak'ta minibüste AK Parti'lilere yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanan bir kadınla tartışma yaşadığını, araçtan indiği sırada kadının kendisine saldırdığını, başörtüsünü yere atıp kendisini darbettiğini öne sürerek polise başvurmuştu. Özen, darp raporu da almıştı.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında şüpheli Ö.Ö. gözaltına alınmıştı.

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