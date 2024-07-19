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Ekonomi O şehirde altın madeni bulundu!
Ekonomi

O şehirde altın madeni bulundu!

Yeniakit Publisher
2024-07-19 16:55:00 -
O şehirde altın madeni bulundu!

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (Ereğli), KAP'a yaptığı duyuruda Sivas'taki maden sahalarında altın rezervi bulunduğunu duyurdu.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları(Ereğli), KAP'a yaptığı duyuruda Sivas'taki maden sahalarında altın rezervine rastladığını duyurdu.

Ereğli'nin KAP'a yaptığı duyuru şöyle; "Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ermaden) uhdesinde bulunan ve Sivas ili sınırlarında yer alan maden sahasında altın madenine rastlanmıştır. Bu kapsamda, olası rezerv miktarının ölçümlenebilmesi amacıyla Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) standartlarında rezerv tespit çalışmalarının başlatılmasına ilişkin karar verilmiştir. Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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