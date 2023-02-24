O şebeke böyle çökertildi! Taksici kılığına girip bakın ne yaptılar

İstanbul'da ticari taksi şoförü kılığına girerek turistlerin paralarını, geçerliğini kontrol etme bahanesiyle avuç içine saklayarak çaldıkları belirlenen şebekeye operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 18 kişiden 6'sı yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta ticari taksi şoförü görünümlü şüphelilerin, yabancı turistlerin paralarının geçerliliğini kontrol etme bahanesi ile avuç içerinde saklama yoluyla örgütlü şekilde hırsızlık yaptıkları belirlendi.

'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' ve 'nitelikli hırsızlık' suçlarını işledikleri tespit edilen 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin evlerine bu sabah baskınlar düzenlediğini ve evde aramalar yapıldığı kaydedildi.

6 şüpheli tutuklandı

Öte yandan, ara operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği, Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.