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Medya O şarkıcılardan İmamoğlu ikiyüzlülüğü! Yesinler sizin demokratlığınızı
Medya

O şarkıcılardan İmamoğlu ikiyüzlülüğü! Yesinler sizin demokratlığınızı

Yeniakit Publisher
2023-05-10 12:57:00 -
O şarkıcılardan İmamoğlu ikiyüzlülüğü! Yesinler sizin demokratlığınızı

Memleketin askeri, polisi, memuru, öğretmeni teröristler tarafından katledilirken sesi soluğu çıkmayan şarkıcıların, Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki mitingi protesto edildi diye yeri göğü inlettiğini belirten Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, "Yemişim sizin sahte demokratlığınızı" dedi.

Memleketin askeri, polisi, memuru, öğretmeni teröristler tarafından katledilirken sesi soluğu çıkmayan şarkıcıların, Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki mitingi protesto edildi diye yeri göğü inlettiğini belirten Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, "Yemişim sizin sahte demokratlığınızı" dedi. 

Aytuğ, yazısında şunları kaydetti:

"Memleketin askeri, polisi, memuru, öğretmeni teröristler tarafından katledilirken sesi soluğu çıkmayan şarkıcılar, Ekrem İmamoğlu'nun otobüsüne taş atılınca yeri göğü inletiyor, birbiri ardına geçmiş olsun mesajı yayınlıyorlar. Neymiş efendim? Demokrasiye kastedilmiş...

Peki ya içinizden biri de şehit ailelerinden birinin kapısını çalıp, "Başınız sağ olsun" dedi mi? Şehit Aybüke Öğretmen'in ardından iki satır yazanınız oldu mu? Hepsini geçtim, aranızdan biri bile herhangi bir şehidin cenaze törenine katılıp al bayraklı tabuta omuz verdi mi? İmamoğlu'nun 10 metre ötesinden geçen taşın hesabını sorana kadar, vatan evlatlarının ciğerine saplanan kurşunların hesabını o çok kıymet verdiğiniz ittifakın ortağına sordunuz mu?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yemişim sizin sahte demokratlığınızı..."

 

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