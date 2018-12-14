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O saldırgan öldürüldü... Terör örgütü üstlendi!

Fransa’da ‘Noel Pazarı’nı hedef alan saldırının faili olduğu iddia edilen 29 yaşındaki Cherif Chekkat'i ölü ele geçirdi. Öte yandan silahlı saldırıyı terör örgütü DEAŞ'in üstlendiği belirtildi.

14 Aralık 2018 Cuma 06:23
O saldırgan öldürüldü... Terör örgütü üstlendi!

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Strazburg'daki saldırının faili olduğu değerlendirilen 29 yaşındaki Chekkat kentteki Lazaret Caddesi'nde polisin düzenlediği operasyonda öldürüldü.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in konuya ilişkin açıklama yapacağı belirtildi.

Strazburg'un en önemli meydanlarından Place Kleber'de kurulan Noel pazarına yakın bir bölgede salı akşamı silahlı saldırı düzenlenmiş ve saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştı. Saldırganın saldırıdan sonra kaçtığı ifade edilmişti.

Saldırının ardından terörle mücadele eylem planının "acil saldırı uyarısı" seviyesine yükseltilmişti.

DEAŞ üstlendi

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Strazburg'da salı akşamı düzenlenen silahlı saldırıyı DEAŞ üstlendi.

Bu arada İçişleri Bakanı Christophe Castaner, düzenlediği basın toplantısında dün akşam saldırganın ölü ele geçirilmeden önce 3 polise ateş açtığını belirtti. 

Kentin en önemli meydanlarından Place Kleber'de kurulan Noel pazarına yakın bir bölgede salı akşamı silahlı saldırı düzenlenmiş ve saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

Paris Savcısı Remy Heitz, saldırganın polis takibindeki 29 yaşındaki Cherif Chekkat olduğunu belirterek, şüphelinin daha önce hırsızlık ve tecavüz suçlarından Fransa, Almanya ve İsviçre'de 27 kez cezalandırıldığını bildirmişti. 

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 06:23
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