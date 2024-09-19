O rapor ortaya çıktı: Narin Güran cinayetinde kan donduran detaylar!

Diyarbakır'da cinayete kurban giden ve boğularak öldürüldüğü belirlenen 8 yaşındaki Narin Güran olayında yeni detaylar ortaya çıktı.

OTOPSİ SONUÇLARI: BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrasında hazırlanan histopatoloji raporuna göre, Narin’in bedeninde çürüme ve sıvılaşma tespit edildi. Raporda özellikle boyun bölgesinde ciddi hasarlar olduğu belirlendi.

İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda 91 farklı numune üzerinde yapılan detaylı incelemeler sonucunda, küçük kızın boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Boyun Bölgesinde Yoğun Kanama

Rapora göre Narin’in boyun ön kas gruplarında, boynun sol tarafında enseyle birleşen bölümde ve sol çene altındaki kemiklerde kanama izleri tespit edildi. Bu bulgular, Narin'in katil zanlısının küçük kızı boğarak öldürdüğüne işaret ediyor. Boyun bölgesinde meydana gelen hasarlar, boğulma sırasında büyük bir güç kullanıldığını gösteriyor.

GÖĞÜS BÖLGESİNE BASKI UYGULANMIŞ

Raporun dikkat çeken bir diğer detayı ise Narin’in göğüs bölgesinde görülen hasarlar. Göğsün üst kısmında ve cilt altında, kanamayla uyumlu bulgular tespit edildi. Raporda, zanlının Narin’in göğsüne baskı uyguladığı ve sol boyun bölgesini sıkarak öldürdüğü belirtiliyor. Olayın detaylarına göre, zanlının Narin’i arkadan sarılarak boğduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayın soruşturması devam ederken, Narin Güran’ın ölümüne ilişkin yeni detayların ortaya çıkması kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.