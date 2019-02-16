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O rapor ortaya çıktı: ABD savaş hazırlığını bıraktı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Sayıştay raporuna göre, Amerikan ordusunun son yıllardaki savaşa hazırlık seviyesinde gerileme olduğu ortaya çıktı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 21:48
O rapor ortaya çıktı: ABD savaş hazırlığını bıraktı

Russia Today'in (RT) ABD Sayıştay raporuna dayandırdığı haberine göre, Amerikan ordusunun son yıllarda savaşa hazırlık seviyesindeki düşüş olduğu belirtildi.

Raporda, savaşa hazırlık seviyesindeki genel durumun düşük kaldığı ve 2013'ten beri herhangi bir iyileşme göstermediği belirtildi. ABD'nin askeri ihtilaflara katılması, finansman konusundaki belirsizlikler ve askeri yapılardaki azalma bu durumun başlıca nedenleri olarak değerlendirildi.

Durum karmakarışık

ABD ‘düşmanlarının' son yıllarda askeri potansiyellerini arttırdığına dikkat çekilen raporda ayrıca, "ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirlenen öncelikli hedef, savaşa hazırlık seviyesinin yükseltilmesi ve Rusya ile Çin gibi dünya çapındaki rakiplerine karşı olası büyük askeri harekatlara hazırlık olarak belirlendi" ifadeleri yer aldı.

Pentagon'un son zamanlarda zor kararlar vermek zorunda kaldığına vurgu yapılan raporda, siber operasyonlar ve elektronik harp savaş yönetimiyle bağlantılı kadro birimlerinden kaynaklanan problemlerin ve Patriot ve THAAD hava savunma sistemleri muharebe ekiplerinde çalışacak askeri personelin yetersizliğinin durumu daha da karmaşıklaştırdığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 21:48
  1. ABD

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  • nostaljinostalji30 dk önce
    Akıllanmışlar sonunda! Ya slak ABd senin ne işin varsilah ile ordu ile o 3. dünya ülkelerinin işi ;elinde PARA var para ne gerek var silaha. Aferin onlara. dilediğin zaman işine gelmeyen iktidar mı var? Hele bir de dikta ile yönetiliyor ise işin kolay, ballı kaymakbastır parayı ortalığı kalıştır çekil kenara seyret. Nasıl olsa "PARANIN DEDİĞİ OLUR".

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