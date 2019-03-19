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O rapor hakkında ABD'den skandal açıklama: Kararın arkasında duruyoruz

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Golan Tepeleri hakkındaki 'işgal altında değil' ifadesinin arkasında durduklarını açıkladı.

19 Mart 2019 Salı 20:01
O rapor hakkında ABD'den skandal açıklama: Kararın arkasında duruyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, geçen hafta yayımlanan 2018 İnsan Hakları Raporu'nda Golan Tepeleri için 'işgal altındaki' ifadesinin kaldırılmasında yanlışlık olmadığını ve raporun arkasında durduklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuveyt, Lübnan ve İsrail'e yapacağı ziyaret öncesinde basın mensuplarına ziyaretlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yöneltilen, 2018 İnsan Hakları Raporu'nda Golan Tepeleri için 'işgal altındaki' ifadesinin kaldırılmasının yanlışlıkla olup olmadığı sorusuna cevap veren Bakan Pompeo, rapordaki her ifadenin doğru ve bilinçli kulanılmış olmasını umut ettiğini ve raporun gerçekleri yansıttığını ifade etti.

"Gerçekleri yansıtıyor"

Pompeo, raporun amacının politika olmadığını, tüm dünyada insan hakları ihlallerini kaydedip, gerçekleri belgelemek ve düzenlemek üzere hazırlandığını belirterek, "Bu (rapor), gerçekleri dile getirdiğimiz bir çalışma ve anladığımız ölçüde gerçekleri yansıtıyor" dedi.

"Raporlar gerçekleri yansıtıyor dediğinize göre Golan Tepeleri'ni artık 'işgal altında' görmüyorsunuz" şeklindeki soruya ise Pompeo, "Bu olanları nasıl gözlemlediğimize ilişkin gerçekleri yansıtan bir rapor. (Raporun) Çok doğru olduğunu düşünüyor ve arkasında duruyoruz" şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın her yıl yayımladığı insan hakları raporunun 2018 sayısında, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria ile Golan Tepeleri ve yıllardır abluka altında olan Gazze Şeridi için 'işgal altındaki' ifadesini kullanmamış, bu da Filistinli grupların tepkisini çekmişti.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 20:01
  1. Pompeo
  2. ABD

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