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Gündem O provokatör ifadesinde geri adım atınca serbest bırakıldı!
Gündem

O provokatör ifadesinde geri adım atınca serbest bırakıldı!

Yeniakit Publisher
2023-12-31 23:00:00 -
O provokatör ifadesinde geri adım atınca serbest bırakıldı!

Riyad'daki Süper Kupa final maçının iptal edilmesinin ardından içki masasında küfürlü şarkı söyleyen ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Samsun’da gözaltına alındığını duyurduğu sosyal medya fenomeni Ahmet Yılmaz, serbest bırakıldı.

Sosyal medya fenomeni Azad Yılmaz, önceki akşam Suudi Arabistan’da yaşananlarla ilgili içki masasında keman ve darbuka eşliğinde küfürlü şarkı söyleyip paylaştığı video sebebiyle gözaltına alındı.

Fenomenin gözaltına alınma videosunu paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası sosyal medya platformu üzerinden yayınlanan küfürlü video nedeniyle A.Y. adlı şahıs ’halkı kim düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan Samsun’da gözaltına alınmıştır. Halkımız arasında nifak tohumları eken, başka halklara hakaret eden, milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılayanlar bir bir adalete teslim edilecektir" dedi.

Yaptığının arkasında duramadı!

Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan Ahmet Yılmaz, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Savcıya ifade veren Yılmaz, "Alkolün etkisiyle yaptım. Sosyal medyada yayılınca bir saat sonra kaldırdım. Pişmanım" dedi.

Savcı tarafından adli kontrol şartıyla nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ahmet Yılmaz mahkemede de, "Paylaşımı espri diye yaptım. Bir saat sonra da kaldırdım. Pişmanım" diye konuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mahkeme Ahmet Yılmaz'ın yurt dışına çıkış yasağı getirilerek her hafta salı günü polis merkezine giderek imza atmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adliye çıkışı açıklama yapan Ahmet Yılmaz, "Biz Ankara'da anonim olan bir şarkıyı çalgıcılar çaldığında alkolün de etkisiyle eşlik ettik. Eşlik ettiğim şarkıda herhangi bir siyasi, herhangi bir ırki kasıt ve art niyet yoktur. Yanlış anlaşıldık. Buradan yanlış anlayan herkes kusura bakmasın, özür dileriz. İfademizi verdik" şeklinde konuştu.

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