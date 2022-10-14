O proje, Erdoğan'ın eski danışmanına çok fena battı! Zoruna mı gitti Akif Beki?

Rusya lideri Putin'in, "Türkiye'de büyük bir enerji merkezi kurabiliriz" çıkışı, Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanlarından Akif Beki'ye çok fena battı. Ahmet Davutoğlu'nun bir numaralı tetikçisi Beki, Karar gazetesindeki köşesinde söz konusu projeyle aklı sıra dalga geçip özetle şu herzeleri yumurtladı:

"Rusya’yla iyi geçinmekten yanayım, her krizde yazdım. Türk-Rus Toplumsal Forumu’nda Medya Komitesi Eşbaşkanlığı yapmış birisi için aksi düşünülemez zaten.

Fakat iyi geçinmek; Rusya’nın yerine geçmeyi, onunla ‘iki devlet tek yürek’ olmayı, kaderimizi bir görmeyi, Rus çıkarlarını Batı’ya karşı savunmayı, avukatlığını ve sözcülüğünü yapmayı mı gerektirir?

Sizi bilmem ama bu kadarı, benim zoruma da gitmiyor değildi.

Gelin görün ki, yanılıyormuşum. Aslında işgüzarca kendi kendimizi gaza getirmiyormuşuz. Putin, veriyormuş gazı.

İktidar sözcülerine bir özür borcum oldu.

Çünkü Putin; “Türkiye’yi, dünyanın en büyük gaz merkezi haline getirme niyeti”ni açıkladı.

Avrupa piyasasına, Rus gazını biz verecekmişiz. “Tabii Türkiye ve AB de isterse.”

Niye istemesinler ki! Onların derdi, Rusya’yla sonuçta; Rus gazıyla değil.

Çok zekice, süper mantık, kazan-kazan formülü...

Ruslardan almadıktan sonra Batı, parası Rusya’ya gidecek diye Rus gazını bizden niye almasın?

Putin de AB’nin enerji güvenliği için endişeleniyormuş üstelik. “Gaz tedariğinde Türkiye, AB için en güvenli güzergâh, bu kış kesintisiz sevkiyata hazırız” demezdi aksi halde.

Öyleyse haydi onlar ersin muradına, biz de çıkalım kerevetine."