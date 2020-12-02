O profesör aşıya temkinli yaklaşan vatandaşları hedef aldı: Cahil canavar insanlar! Onları sürmek lazım

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DW Türkçe'ye açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Olcay Neyzi, aşıya temkinli yaklaşan vatandaşları hedef aldı ve hakarette bulundu.

Aşıyı öve öve bitiremeyen ve aşı karşıtlarına "cahil canavar insanlar" diyerek hakaret eden Neyzi, aşı karşıtlarının Türkiye'den sürülmesini istedi.

İlginç açıklamalarda bulunan Olcay Neyzi şu ifadeleriyle dikkat çekti:

"O insanları sürmek lazım. Aşı karşıtlığı insanları sömüren bir din gibi. Yalancı dinler var ya öyle... Ne demek aşı karşıtlığı... Hastalıktan koruyan bir şeye nasıl karşı olunabilinir. Ben anlamıyorum. Ben onları cahil canavar insanlar olarak görüyorum. Bu Amerika'da ve Avrupa'da da var, yalnız Türkiye'de değil."