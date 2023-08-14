O plajda peş peşe korku dolu anlar yaşandı
Samsun'da aynı mevkide 7 kişi boğulma tehlikesi yaşadı.
Samsun’da aynı mevkide denize giren 7 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Boğulma tehlikesi geçirenlerden 3'ü hastaneye kaldırıldı.
Olay, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Yeşilyurt Alışveriş Merkezi mevkisindeki sahilde meydana geldi. Serinlemek için denize giren 7 kişi akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar tarafından kurtarılan vatandaşlar kıyıya çıkartıldı. Boğulma tehlikesi geçiren vatandaşlardan 3'ü sağlık ekipleri tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne ve özel hastanelere kaldırıldı. Diğer boğulma tehlikesi geçiren vatandaşların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO