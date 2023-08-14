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Yaşam O plajda peş peşe korku dolu anlar yaşandı
Yaşam

O plajda peş peşe korku dolu anlar yaşandı

Yeniakit Publisher
2023-08-14 20:39:00 -
O plajda peş peşe korku dolu anlar yaşandı

Samsun'da aynı mevkide 7 kişi boğulma tehlikesi yaşadı.

Samsun’da aynı mevkide denize giren 7 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Boğulma tehlikesi geçirenlerden 3'ü hastaneye kaldırıldı.

Olay, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Yeşilyurt Alışveriş Merkezi mevkisindeki sahilde meydana geldi. Serinlemek için denize giren 7 kişi akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar tarafından kurtarılan vatandaşlar kıyıya çıkartıldı. Boğulma tehlikesi geçiren vatandaşlardan 3'ü sağlık ekipleri tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne ve özel hastanelere kaldırıldı. Diğer boğulma tehlikesi geçiren vatandaşların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

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